Голикова: омикрон-штамм выявлен в 42 регионах России

18 янв. 16:01

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщила, что в России продолжает расти заболеваемость коронавирусом, новый штамм "омикрон" выявлен уже в 42 регионах, в трех регионах он стал доминирующим.

"Рост заболеваемости по итогам второй недели нового года отмечается в 67 регионах страны", - сказала она, уточнив, что случаи "омикрона" подтверждены в 42 регионах.

"По результатам секвенирования в РФ выявлено 1 682 случая вируса "омикрон", но мы понимаем, что таких случаев уже значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию <...> Случаи на сегодняшнее утро зарегистрированы практически в половине регионов страны, таких 42", - отметила Голикова.

В стране развернуто 158,6 тыс "ковидных" коек, из них заняты 69%. В настоящее время около 60% заражений коронавирусом в России приходится на дельта-штамм. "Омикрон" доминирует в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет на 18 января 63,9%.