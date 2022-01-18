Бербок: Берлин готов обсудить с Москвой тему безопасности

18 янв. 15:52

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе пресс-конференции после встречи с Сергеем Лавровым заявила, что Германия готова вести диалог с Россией о взаимных шагах по безопасности.

"Россия потребовала гарантий безопасности, и это еще раз было подчеркнуто. Мы готовы вести серьезный диалог о взаимных договоренностях и шагах, которые укрепят нашу общую европейскую безопасность. Укрепят безопасность людей в Риге, в Бухаресте, в Берлине и в Петербурге", - приводит ее слова РИА Новости.

На пресс-конференции она также отметила, что для спасения Совместного всеобъемлющего плана действий необходим процесс в переговорах, поскольку, по ее словам, времени для этого остается все меньше.