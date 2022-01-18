Лавров обсудил с Бербок Украину, "Северный поток-2" и гарантии безопасности

18 янв. 15:27

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с немецким коллегой Анналеной Бербок. Главы ведомств затронули ряд актуальных вопросов, включая ситуацию на Украину, газопровод "Северный поток-2" и проект по гарантиям безопасности.

Как заявил на пресс-конференции Сергей Лавров, переговоры с Бербок были весьма полезными. По его словам, несмотря на противоречия, отношения между Москвой и Берлином могут двигаться вперед.

"В целом дискуссия была весьма полезной, она коснулась всех тех вопросов, которые пока являются предметом расхождения в наших позициях. Но обмен мнениями показал, что мы можем постепенно двигаться вперед, преодолевать эти расхождения на благо наших народов и на благо тех задач, которые стоят перед международным сообществом в различных кризисных точках мира", - приводит его слова РИА Новости.

Министр подчеркнул, у России и Германии есть общее понимание о безальтернативности минских соглашений. Он также считает неприемлемым выставлять Москву стороной конфликта на Украине.

"По Украине у нас общее понимание безальтернативности минского комплекса мер, указали партнёрам на неприемлемость попыток выставить РФ стороной конфликта, такие попытки наблюдались в последнее время, и переложить на Россию ответственность за отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений", - отметил глава ведомства.

По словам Лаврова, Москва рассчитывает на то, что Берлин сможет повлиять на Киев с тем, чтобы они "наконец выполнили взятые на себя обязательства".

"В этом контексте мы обменялись мнениями о дальнейших перспективах взаимодействия в рамках Нормандского формата и о том, какие шаги нужно предпринять для того, чтобы в рамках этой четверки оказывать содействие в выполнении минского комплекса мер, прежде всего через активизацию работы контактной группы, где представлены и Киев, и Донецк, и Луганск", - указал министр.

Главы МИД затронули тему гарантий безопасности, предложенные российской стороной. Лавров на встрече выразил озабоченность курсом НАТО на сдерживание России. "В этой связи привлекли внимание и достаточно подробно поговорили о тех инициативах, которые выдвинула российская сторона относительно согласования надежных правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности ", - отметил он.

Помимо этого, министры обсудили продолжающийся процесс сертификации и предстоящий ввод в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2".

"Обменялись мнениями по вопросам, связанным с продолжающимся процессом сертификации и предстоящим вводом в эксплуатацию газопровода "Северный поток- 2… Мы обратили внимание немецких коллег на контрпродуктивность попыток политизации этого проекта", - подчеркнул Лавров.

Также министр добавил, что руководство России готово к всестороннему взаимодействию с новым правительством Германии по всему спектру проблемных вопросов

"Со своей стороны подтвердил готовность к всестороннему взаимодействию с недавно сформированным новым правительством ФРГ в целях преодоления накопившихся проблем, а их немало, как в двухстороннем диалоге, так и по всему спектру взаимодействия наших стран на международной арене", - заключил глава МИД РФ.