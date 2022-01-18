Лавров: политизация "Северного потока - 2" контрпродуктивна

Глава МИД России Сергей Лавров указал главе МИД ФРГ Анналене Бербок на контрпродуктивность попыток политизации проекта "Северный поток - 2".
"Обменялись мнениями по вопросам, связанным с продолжающимся процессом сертификации и предстоящим вводом в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", - сообщил российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с Бербок.
Он напомнил, что "Северный поток - 2" является крупнейшим коммерческим проектом последнего десятилетия, направленным "на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы". "Мы обратили внимание германских коллег на контрпродуктивность попыток политизации этого проекта", - заявил Лавров.