Похитителя молодой девушки схватили в Армении

18 янв. 15:30

Молодой мужчина похитил 24-летнюю девушку из центра Еревана, об инциденте сообщает пресс-служба полиции.

Накануне к правоохранителям обратилась женщина, которая рассказала о пропаже своей 24-летней дочери.

Полицейские установили, что девушку украл 25-летний житель Эчмиадзина. Злоумышленника поймали в Ереване и доставили в полицию вместе с Mercedes, в котором и находилась похищенная девушка, передает Sputnik Армения.

Потерпевшую госпитализировали. В автомобиле при обыске была найдена пипетка с обугленными остатками вещества.

Позже девушка рассказала, что подозреваемый на стоянке на проспекте Маштоца оскорбил и нанес побои ей и ее брату, а затем похитил ее и увез в свой дом в Эчмиадзине. Там агрессор сломал ее телефон, не давая ей связаться с родными.

Открыто уголовное дело, идет следствие.