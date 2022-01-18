"Россию это не повалит": Экономист рассказал об альтернативах Москвы при отключении от SWIFT

Спекуляции о потенциальном отключении России от международной платежной системы SWIFT ведутся еще с 2014 года, когда Запад обвинил Россию в "агрессии" против Украины. Однако в последний год эти разговоры получили дополнительную актуальность. Примерно с весны прошлого года в СМИ на уровне правительств США и стран ЕС в адрес России раздаются обвинения в готовности вторгнуться на Украину. В качестве аргумента используются спутниковые съемки с концентрацией российских ВС в паре сотен километров от украинской границы. Запад на полном серьезе говорит о реальности российского вторжения, отсчитывая дни и месяцы.

Чтобы предотвратить военную операцию России, в Вашингтоне и Брюсселе предлагают самые разные меры, включая приближение натовской инфраструктуры к Украине, поставки летального оружия Киеву и, самое главное, ввод дополнительных санкций против Москвы. Среди "драконовских санкций" часто фигурирует именно SWIFT.

SWIFT — это международная организация, контролирующая мировую межбанковскую систему обмена информацией о финансовых операциях. Услуга дает банкам возможности мгновенно и безопасно осуществлять трансфер денег друг другу.

Недавно немецкая газета Handelsblatt писала, что якобы США и ЕС отказались от идеи отключать Россию от международной межбанковской системы. На это представитель Совбеза США возразил тем, что такая опция не исключается в случае российского вторжения на Украину. Насколько США готовы использовать механизмы для выключения России из SWIFT, "Вестник Кавказа" спросил у директора Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексея Зубца.

Эксперт уверен, что шансы на отключение от SWIFT "невелики" по ряду причин. Во-первых, SWIFT – это некоммерческая европейская организация со штаб-квартирой в Бельгии, и американцы "не могут ей приказывать, что делать".

Во-вторых, расчет импорта российских энергоресурсов в Европу осуществляется именно через эту систему.

"Если российские банки отключаются от SWIFT, непонятно, как европейцы будут переводить в Россию деньги за газ и нефть или другие товары. Это очень красиво на бумаге: взять и отключить российские банки от SWIFT, но в реальности это приведет к большому количеству нюансов и деталей, которые будут крайне неприятны для самих европейцев. Европейские страны экспортируют в Россию продукцию на сотни миллиардов долларов, и эти деньги необходимо каким-то образом проводить. Отключение от SWIFT является гарантией того, что у самих европейских производителей, как и у американских, возникнут проблемы с переводом денег", - подчеркнул Зубец.

Экономист полагает, что угроза или даже реальное отключение от SWIFT не заставит Россию пойти на уступки, между тем коммерческий ущерб для европейского и американского бизнеса будет весьма значительный.

ЕС и США увязывают снятие санкций с изменением российской внешней политики. Они добиваются отказа Москвы от Крыма и прекращения поддержки "сепаратизма" на Донбассе. В свою очередь, Москва требует от Запада прекратить вовлекать постсоветские страны в ЕС и НАТО. В декабре МИД РФ передал в НАТО и США документы о гарантиях безопасности. В январе состоялись переговоры в Женеве между замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и его американским коллегой Уэнди Шерман, а также между другим замминистра иностранных дел Александром Грушко и представителями НАТО в Брюсселе.

Алексей Зубец отметил, что кроме SWIFT есть множество других инструментов перевода финансовой информации.

"Можно использовать телефон, факс, электронную почту. Есть китайская система международных платежей, есть российская система, созданная ЦБ за последние годы. Существуют десятки систем, к которым может быть подключен любой из российских банков. Отключение от SWIFT создаст определенные проблемы и для российского и европейского бизнеса, но Россию это не повалит. С точки зрения долгосрочных проблем эта мера против РФ не сработает, а проблемы создаст для всех. Поэтому история с отключением бизнеса через SWIFT маловероятна. Но даже если это и произойдет, никакого серьезного ущерба от нее не будет", - сказал он.

Ранее санкционную инициативу раскритиковали в Германии. Она, по словам лидера партии ХДС Фридриха Мерца, повлечет за собой негативные последствия для экономики не только России, но и Германии. Это сравнимо с "атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг", сказал он. Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес тоже предупредил о значительных проблемах для экономики Европы. Если отключение от SWIFT состоится, то Россия усилит свои экономические связи с Китаем, добавил он. О безрезультатности поддержанных в СНБ США мер писали ранее и авторы авторитетного американского журнала Foreign Affairs.