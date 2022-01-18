Мишустин: сотрудников нужно, по возможности, перевести на дистанционную работу

18 янв. 15:19

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку, а тех, кто работает очно, регулярно тестировать на коронавирус.

"Обращаюсь к работодателям: чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями", - сказал премьер на заседании координационного совета по борьбе с ковидом.

Остальных сотрудников необходимо тестировать на коронавирус, "нужно создать максимально безопасные условия на рабочих местах", указал Мишустин.