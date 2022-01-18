Собянин продлил домашний режим для пожилых и "удаленку" "везде, где возможно"

18 янв. 15:13

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти Москвы продлевают режим самоизоляции для пожилых и требование о переводе на дистанционный формат 30% сотрудников до 1 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По его словам, на сегодня заболеваемость растет в первую очередь у "активной группы населения" - тех, кто на праздниках совершал поездки, в том числе и туристические. Кроме того, отметил мэр, пока неясно, насколько опасен новый омикрон-штамм для людей старшего поколения.

Поэтому, пояснил Собянин, до 1 апреля продлевается домашний режим для людей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.

"Также до 1 апреля 2022 года продлевается требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы - эта мера работает неплохо, снижая плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях, и отказываться от нее явно преждевременно", - заявил градоначальник.

Мэр призвал перевести на "удаленку" максимальное количество работников - везде, "где это возможно".