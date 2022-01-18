В Грузии будут платить тем, кто придет на ревакцинацию?

18 янв. 15:12

В Грузии рассматривают возможность поощрения граждан для введения третьей дозы вакцины от коронавируса.

За бустерную дозу может быть назначена денежная премия, сообщил во вторник директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. Предложение прозвучало на заседании межведомственного координационного совета.

В ноябре в Грузии за вакцинацию было введено поощрение в размере 200 лари (около $65).

"Я сам за поощрение бустер-дозы и сегодня поставил этот вопрос перед министром финансов. Если мы увеличим бустеризацию, это серьезно снизит остроту течения волны "омикрона", – пояснил Гамкрелидзе.

В Грузии уже 50% лабораторно подтвержденных случаев коронавируса приходится на "омикрон", остальные 50% - "дельта".