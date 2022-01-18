Мишустин: в регионах нужны новые ограничения из-за "омикрона"

18 янв. 15:07

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает необходимым принять в регионах дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса, об этом он сказал во вторник на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Мишустин указал, что "последние десять дней в стране отмечается подъем заболеваемости". За минувшие сутки в России выявили свыше 31 тыс случаев заболевания. Рост заболеваемости "происходит неравномерно".

Премьер подчеркнул, что "в ряде субъектов Российской Федерации настораживает рост числа госпитализаций и больных в среднетяжелом и тяжелом состоянии".

В Тыве "за неделю в два раза увеличилось количество занятых коек и практически в два с половиной раза возросло число больных [в состоянии] средней степени тяжести", на Ставрополь "за неделю тяжелых пациентов стало больше на 23%, находящихся на ИВЛ - на 43%", перечислил Мишустин. "Значительный подъем заболеваемости с превышением среднероссийских показателей регистрируется также в Санкт-Петербурге и еще 11 регионах", - заявил он.

Глава кабмина уверен, "необходимо принять дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции и обеспечить запас лекарств как в амбулаторном, так и в стационарном звене".