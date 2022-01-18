ЕСПЧ: Пашинян выиграл суд против Армении

18 янв. 14:54

Государство нарушило права нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна после президентских выборов 2008 года, такое решение вынес Европейский суд по правам человека по делу "Пашинян против Армении".

Заявитель был осужден за участие в протестном движении, вспыхнувшем после президентских выборов 2008 года. ЕСПЧ постановил, что приговор Пашиняну нарушил статьи 11 (свобода собраний и объединений) и 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции по правам человека, уточняет Sputnik Армения.

Отмечается, что политик не подавал требования о финансовой компенсации и поэтому не получит ее.

Напомним, в 2008 году нынешний глава правительства входил в предвыборный штаб кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После событий 1-2 марта в Ереване его объявили в розыск, и в 2009 году он сдался властям. В январе 2010 года его осудили на 7 лет за организацию массовых беспорядков, вскоре срок уменьшили вдвое, а в мае 2011 года оппозиционер был освобожден по амнистии в честь 20-летия независимости Армении.

В обращении в ЕСПЧ в 2010-2011 годах Пашинян утверждал, что приговор по событиям 2008 года был вынесен ему за его политические выступления и оппозиционную деятельность, чтобы запретить последнюю.