Заболевшим COVID-19 россиянам сократят сроки карантина

18 янв. 14:47

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова объявила о сокращении сроков карантина до семи дней для граждан, зараженных коронавирусом.

"Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России", - цитирует Голикову ТАСС.

Она отметила, что уполномоченные структуры будут следить за эффектом от введенных мер. "Если потребуется дальнейшая корректировка сроков, то будем это осуществлять", - добавила зампред.

Напомним, в настоящее время срок ковидного карантина в России составляет 14 дней.