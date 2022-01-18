Глава Pfizer: жить с коронавирусом придется еще несколько лет

18 янв. 14:44

Коронавирус никуда не денется в течение нескольких лет, считает генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла.

"Я не хочу показаться пессимистом, но я считаю, что нам придется в течение нескольких лет жить с вирусом, который очень трудно искоренить. Он распространился по всему миру, может заразить одного и того же человека несколько раз и имел столько мутаций, что мы заново открыли греческий алфавит", - сообщил он в интервью итальянской газете la Repubblica.

Глава Pfizer затруднился с ответом на вопрос, означает ли появление штамма "омикрон" конец пандемии.

"Вопрос не столько в том, исчезнет вирус или нет, сколько в том, сможем ли мы вернуться к нормальной жизни. Я думаю, что у нас это получится, вероятно, весной", - отметил Бурла.

Вернуться к нормальной жизни помогут тесты, вакцины, защищающие от тяжелого течения болезни и лекарства, в том числе те, которые можно принимать дома.