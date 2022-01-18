"Омикрон" "перенес" Российский инвестиционный форум

18 янв. 14:38

Российский инвестиционный форум переносится из-за новой волны коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на координационном совете при правительстве по борьбе с Covid-19.

"Правительством принято решение о переносе Российского инвестиционного форума с февраля на более поздний срок. Мы вернемся к этому вопросу, когда эпидемиологическая обстановка улучшится", - цитирует его ТАСС.

Председатель правительства призвал глав регионов активизировать работу с медучреждениями, скорой и горячими линиями, а также интенсивнее привлекать студентов и волонтеров, взаимодействовать с людьми старшего возраста - словом, сделать все возможное для защиты россиян.

Напомним, Российский инвестиционный форум в 2020 и 2021 годах не проводился из-за пандемии коронавируса. В этом году он должен был пройти 17-19 февраля на федеральной территории Сириус.