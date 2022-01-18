Стали известны подробности о запуске автобусных рейсов на освобожденные территории Азербайджана

18 янв. 14:27

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Хумматов рассказал о запуске регулярного автобусного сообщения с освобожденными районами республики.

Ранее сообщалось, что с 24 января автобусы начнут ходить по направлениям Баку-Шуша, Баку-Агдам, Барда-Агдам, Ахмедбейли-Шуша, Международный аэропорт Физули-Шуша.

"По каждому маршруту уже совершены тестовые рейсы, определены классы автобусов, которые будут эксплуатироваться", - сообщил Хумматов на пресс-конференции.

Автобусы по маршруту Ахмедбейли-Шуша будут ходить четыре раза в неделю, по другим направлениям - два раза в неделю.

"Деятельность Координационного штаба, созданного в соответствии с распоряжением № 2303 президента Азербайджана Ильхама Алиева от 24 ноября 2020 года в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях, продолжается в соответствии со стратегическими направлениями и задачами, поставленными главой государства для проведения созидательных работ на этих территориях", - подчеркнул замминистра.

Он напомнил, что цель этой деятельности - скорейшее и безопасное возвращение граждан Азербайджана на родные земли.

"В связи с организацией регулярных поездок лиц из разных социальных групп на освобожденные от оккупации территории, расширением восстановительных работ и большим числом рабочих, направляемых туда на основании соответствующего разрешения, актуализируется вопрос открытия регулярных автобусных рейсов. С этой целью на первом этапе принято решение открыть регулярные автобусные маршруты по наиболее востребованным направлениям с учетом безопасности движения и пассажиров", - заявил Хумматов.