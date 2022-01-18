На крупнейшем вещевом рынке Москвы обнаружен снаряд времен ВОВ

18 янв. 14:24

Минометный снаряд времен Великой Отечественной войны найден на территории рынка "Садовод" на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил работник экстренных служб столицы.

"На рынке "Садовод" на 14-м километре МКАД найден минометный снаряд времен войны. Место обнаружения боеприпаса оцеплено, вызваны саперы", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, вещевой рынок "Садовод", являющийся одним из крупнейших в Москве, принадлежит компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Он расположен на МКАД на территории 40 га и включает 8 тыс магазинов. Ранее отмечалось, что в 2022 году "Садовод" будет закрыт.