Раиси проведет встречу с представителями духовенства РФ

18 янв. 14:02

Президент Ирана Эбрахим Раиси в рамках своего визита в Россию посетит Московскую соборную мечеть и встретится с представителями духовенства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Духовном управлении мусульман России.

"Президент Ирана посетит Московскую соборную мечеть, встретится с духовенством из разных регионов", - сказал он.

Отмечается, что во встрече с иранским лидером смогут принять участие не только руководители ДУМ РФ, но и представители из федеральным округов.

Ранее сообщалось, что Эбрахим Раиси проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным 19 января в Москве.