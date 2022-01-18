Житель Казахстана в пьяном виде совершил акт вандализма

18 янв. 13:47

Полиция Павлодара установила виновника разрушения монумента соледобытчикам возле речного вокзала. Об этом сообщил мэр города Асаин Байханов.

"Минувшей ночью в городе был выявлен факт повреждения памятника соледобытчикам, что возле Речного вокзала. Были зафиксированы факты внешнего воздействия: разбита керамическая плитка и нарушено благоустройство прилегающей территории", - написал он в своем Instagram.

Глава города подчеркнул, что коммунальные службы восстановят памятник.

"Предварительно выяснено, что на этом участке произошло ДТП. Водитель автомашины, находясь в алкогольном опьянении, не справился с управлением и врезался в памятник. В настоящее время виновник ДТП установлен, машина водворена на штрафстоянку", - добавил Байханов.