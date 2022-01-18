В Узбекистане увеличат число рейсов в Россию

18 янв. 13:40

Авиаперевозчик Uzbekistan Airways увеличит число прямых рейсов в российские города, сообщает пресс-служба компании.

"С 30 января в рамках проекта хаб "Восточный" Uzbekistan Airways Express начнет выполнять регулярные рейсы по направлению Наманган – Уфа – Наманган по воскресеньям", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 31 января авиакомпания будет выполнять прямые рейсы из Намангана в Москву, Пермь, Самару, Омск, Оренбург, Иркутск, Краснодар и Екатеринбург по принципу "полный экономкласс".

"После начала выполнения рейсов из Намангана Uzbekistan Airways приступит к увеличению количества рейсов из Ферганы", - отметили в пресс-службе.