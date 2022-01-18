Песков: введение всероссийского локдауна не обсуждается

18 янв. 13:33

В Кремле заверили, что планов по введению локдауна в России из-за "омикрона" нет.

"(Введение) никаких локдаунов в масштабах всей страны не обсуждается. Что касается введения отдельных элементов ограничений, локдауна на региональном уровне, это может иметь место, основываясь на особых полномочиях, которые есть у региональных руководителей", - сказал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Эпидемиологическая ситуация в регионах может быть очень разной, отмети он. "Ситуация достаточно динамично изменяется в силу специфики штамма "омикрон", поэтому губернаторы эффективно реализуют свои полномочия", - сообщил представитель Кремля.

Ранее в Пермском крае не исключили введения локдауна в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.