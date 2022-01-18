"Не поддавайтесь на провокации": комендант Алматинской области призвал не участвовать в акциях протеста

18 янв. 13:34

Комендант Алматинской области Серик Кудебаев призвал граждан воздержаться от участия в незаконных митингах. Соответствующее видеообращение опубликовано в Instagram.

По словам Кудебаева, с завтрашнего дня по всей области действует оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок".

"В социальных сетях отдельные лица распространяют призывы к участию завтра, то есть 19 января, в незаконных митингах и шествиях. В этой связи довожу до вашего сведения, что порядок организации и проведения митингов регулируется законом. Однако организаторами в местные исполнительные органы соответствующих уведомлений и заявлений об организации и проведении мирных собраний не подавались", - обратил внимание комендант.

Он подчеркнул, что организация мирных собраниях и участие в них, если они устраиваются в нарушение закона, представляют собой противоправные действия, влекущие административную ответственность по ст.488 Кодекса об административных нарушениях Казахстана.

Кудебаев предупредил, что, если эти действия сопровождаются нанесением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организациям, обществу или государству, то речь идет уже об уголовной ответственности по ст.400 УК Казахстана.

Комендант призвал жителей области соблюдать закон, не поддаваться на провокации и не участвовать в незаконных акциях.

Помимо прочего он порекомендовал воздержаться от массовых Крещенских купаний.