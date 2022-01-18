Боец UFC назвал лезгинку самым мужским танцем в мире

18 янв. 13:28

Российский боец UFC Вячеслав Борщев рассказал, почему отпраздновал свою победу танцем с элементами лезгинки.

"Я вообще танцор, а не боец. Если кого-то напрягает, что я танцую - ну извините. Я люблю русские народные танцы. Но мой самый любимый танец - лезгинка. Вот если есть какие-то демоны у меня в душе, они явно пляшут лезгинку. Не знаю почему, но я обожаю лезгинку! Мне кажется, это самый мужской танец в мире", - приводит его слова Sport24.

Стоит отметить, что чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко также празднует свои победы при помощи лезгинки.

Накануне 30-летний Борщев удачно дебютировал в бойцовской организации, нокаутировав американца Дакоту Буша.