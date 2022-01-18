Психолог дала шесть советов, как избавиться от постновогодней хандры

18 янв. 13:22

В середине зимы часто накрывает хандра, праздники уже позади, а до весны далеко. Как пережить этот непростой для психики период, рассказала психолог-консультант, член международной организации IPACT Вероника Тюрина.

Прежде всего психолог сообщила, что постновогодний синдром характерен практически для всех. Чтобы легче вернуться к активности, специалист советует нормализовать режим питания. Три главных приема пищи нужно намеренно устраивать в одно и то же время. По словам Тюриной, все привычное и понятное дает мозгу команду "все хорошо", что также положительно влияет на гормональную систему организма, ответственную за настроение человека.

Второй совет заключается в упорядочивании режима сна и бодрствования. Встать и ложиться лучше всего примерно в одно и то же время изо дня в день. Режим дает чувство спокойствия и равновесия, что позволяет справиться с хандрой и повышенной тревожностью.

Психолог напомнила о важности положительных эмоций. Она предлагает во время рабочих перерывов смотреть смешные ролики, читать анекдоты, просматривать фотографии на телефоне.

Одежда также влияет на наше настроение. По словам Тюриной, в темное холодное время года лучше выбирать яркие вещи. Так цветотерапия становится вспомогательным инструментом для гармонизации внутреннего состояния.

Пятый совет психолога - открывать для себя новое. Музыка, фильмы, искусство или другие интересующие вас темы могут дать пищу для размышлений и чувство удовлетворения.

Крайне важно общайтесь с людьми, с которыми вам хорошо, подчеркнула Тюрина. Приятные и интересные беседы помогут справиться с хандрой, пишет "Доктор Питер".