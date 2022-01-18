Стало известно, с кем советуется армянский спецпредставитель по нормализации отношений с Турцией

18 янв. 13:17

Вице-спикер Национального собрания Армении, спецпредставитель РА по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян рассказал, с кем консультируется в процессе переговоров.

В ответ на вопрос депутатов от националистической фракции "Армения" он уточнил, что действует вместе с рабочей группой, в состав которой входят сотрудники МИД, а также консультируется с прежними переговорщиками.

"Их имен я не назову, потому что не спрашивал на это их разрешения. Но поверьте, что продолжу советоваться с ними, и скажу вам больше: если вы как журналист с многолетним опытом захотите высказать мне свои соображения, я готов посоветоваться и с вами", - цитирует обращение Рубиняна к оппозиционному депутату Гегаму Манукяну Sputnik Армения.

Кроме того, спецпредставитель еще раз отметил, что не обладает полномочиями ставить подпись под возможными документами, так как он не выступает как субъект переговоров, а представляет позицию руководства страны и доносит до него содержание переговоров, на основании чего правительство и будет принимать решения.