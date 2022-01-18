В Минсельхозе прокомментировали рост цен на сладости

18 янв. 12:59

Минсельхоз РФ не обнаружил массовой тенденции на повышение цен на кондитерские изделия.

"Массовый тренд на повышение стоимости кондитерских изделий в России отсутствует. Несмотря на существенное увеличение издержек из-за удорожания упаковки, тары, сырья, электроэнергии, логистики, транспортных услуг и других составляющих себестоимости, производители сдерживают резкий рост цен на свою продукцию за счет оптимизации внутренних процессов и сокращения маржинальности", - следует из сообщения ведомства.

По данным Минсельхоза, стоимость пшеничной муки у производителей за год выросла на 6,5%, яйца подорожали на 7,7%. При этом, по данным Росстата, за прошлый год в России сильнее всего подорожали мучные сладости – на 11,8%. Печенье поднялось в цене на 12,9%, пряники – на 11,9%.

Во вторник "Известия" сообщили, что производители сладостей уведомили торговые сети о повышении цен на свою продукцию с 1 февраля из-за роста издержек.

В 2021 году кондитерские изделия в России подорожали на 10%.