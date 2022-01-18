Первенцем в застройке старого автовокзала Ростова станет высотный жилой дом

18 янв. 12:59

Власти Ростова-на-Дону начали проведение общественных обсуждений по проекту планировки и межеванию территории в районе старого городского автовокзала.

Согласно проекту, первым в данном районе планируется строительство высотного жилого дома, в котором будет подземная автомобильная стоянка, мини-детский сад, а также медико-диагностический центр, высота здания составит от девяти до 26 этажей, - передает "АиФ-Ростов".

Планируется, что дом будет рассчитан на проживание 320 человек, его подземная автостоянка будет рассчитана на 150 машиномест. Пока вокруг будущего здания располагается частный сектор.

Проект строительства инициирует ООО "Завод", зарегистрированное в 2019 году на Ставрополье, - говорится в сообщении.