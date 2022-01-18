Сход лавины в Иране унес жизнь одного человека

18 янв. 12:45

В результате схода лавины на шоссе Карадж - Чалус в Иране один человек погиб и двое пострадали, сообщает агентство IRNA со ссылкой на работника службы ЧС провинции Альборз Биджана Джаннати.

"Сход лавины произошел во вторник утром на участке строительства автострады Тегеран - Север. Один из строителей погиб, двое получили травмы разной степени тяжести", - сказал он.

Джаннати подчеркнул, что множество граждан удалось спасти благодаря оперативному вмешательству дорожной полиции и службы чрезвычайных ситуаций.