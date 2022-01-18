Стало известно, какие вопросы обсудят Путин и Раиси

18 янв. 12:29

Президент России Владимир Путин намерен обсудить со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси реализацию совместных проектов в экономике и международную тематику, сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы. Кроме того, имеется в виду уделить внимание проблематике выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Эбрахим Раиси прибудет в Россию 19 января. Это будет его первый визит в российскую столицу в качестве президента Ирана.