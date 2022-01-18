К началу весны около 2 млн россиян будут инфицированы "омикроном"

18 янв. 12:27

Если в России "омикрон" будет распространяться с такой же скоростью, как в других странах, то к весне число переболевших новым штаммов коронавируса составит 1,5-2 млн россиян, считает советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий, пишет РИА Новости.

Накануне в России впервые с начала декабря выявили более 30 тыс случаев заражения, 18 января оперштаб сообщает уже о 31 252 случаях.

"Если волна в России будет распространяться такими же темпами, как и в других странах, мы увидим в первых числах февраля от 80 до 90 тыс новых случаев заболевания ежедневно", - прогнозирует биолог.

По данным ВОЗ, использование масок в повседневной жизни может на 30% снизить заболеваемость, то есть, если граждане будут подходить ответственно, речь будет идти о 60–65 тыс случаев в день.

"При таком развитии волны можно ожидать что к весне "омикроном" в России переболеет от 1,5 до 2 миллионов человек", - предупредил ученый.

В мире из-за "омикрона" наблюдается экспоненциальный рост заболеваемости. Глобальным оружием против коронавируса остается достижение коллективного иммунитета, напомнил биолог. В России сейчас коллективный иммунитет составляет около 62%. "На данном этапе, это недостаточная цифра для того, чтобы новая волна COVID-19 прошла без боя с нашей системой здравоохранения", - констатировал Евгений Тоневицкий.