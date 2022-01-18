Нефти предрекли возвращение к $100 за баррель

18 янв. 12:19

Цены на нефть продолжат расти, так что уже в третьем квартале этого года они могут достичь $100 за баррель, считают аналитики Goldman Sachs Group Inc.

По их мнению, подъем на рынке обусловлен фундаментальными факторами: последствия штамма коронавируса "омикрон" для спроса на нефть оказались более слабыми, чем у предыдущей "дельты", так что дефицит предложения сохраняется, передает "Интерфакс".

Эксперты банка указывают, что запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития к лету сократятся до минимального с 2000 года уровня, снизятся и резервные мощности ОПЕК+.

Поэтому прогноз стоимости Brent на третий и четвертый кварталы нынешнего года повышен на $20 за баррель, до $100 за баррель. Прогноз средней стоимости Brent на весь год вырос до $96 за баррель с $81 за баррель, на 2023 год - до $105 за баррель с $85 за баррель.

По оценкам Goldman, дефицит предложения на нефтяном рынке в ноябре прошлого - январе нынешнего года достиг 0,5 млн б/с, то есть оказался более значительным, чем банк прогнозировал ранее. Эксперты объясняют это повышением спроса на "черное золото", которое служит заменой гораздо быстрее дорожающему газу, а также высокой промышленной активностью в Китае и уменьшением добычи в ряде стран ОПЕК+.

Во втором квартале 2022 года предложение на рынке нефти, как ожидается, окажется выше спроса на 0,4 млн б/с, что ниже сезонного уровня.