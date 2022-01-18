Снегопад заблокировал аэропорт Краснодара

18 янв. 12:16

Аэропорт Краснодара сегодня был вынужден приостановить работу из-за сильного снегопада, на вылет задерживаются несколько рейсов, - сообщает пресс-служба аэропорта.

"В связи с усилением ливневого снегопада, налипанием снега, необходимостью расчистки взлётно-посадочной полосы и ухудшением видимости до 500 м аэропорт Краснодар закрыт до 14:00 мск. На вылет задержаны рейс авиакомпании "Ютэйр" в Сочи и рейс авиакомпании "Руслайн" в Тамбов ", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Также на прилет в Краснодар задержаны еще два рейса и три борта ушли на запасные аэродромы, - говорится в сообщении.