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Жителей Казахстана призвали перестать обвинять Назарбаева во всех грехах

Жителей Казахстана призвали перестать обвинять Назарбаева во всех грехах

Первый заместитель партии "Нур Отан" Бауыржан Байбек призвал граждан Казахстана перестать обвинять во всех грехах экс-президента республики Нурсултана Назарбаева.

Он подчеркнул, что Казахстан под руководством Назарбаева обрел независимость и признание мирового сообщества. По его словам, заслуги первого президента республики достойно оценят в историческом будущем, несмотря на неизбежные ошибки, которые были во время правления Елбасы.

"Обвинять сегодня Нурсултана Назарбаева во всех грехах после ухода с поста главы государства — это низко и не красит отдельных граждан", - цитирует Байбека пресс-служба партии.

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