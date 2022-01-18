Жителей Казахстана призвали перестать обвинять Назарбаева во всех грехах

18 янв. 12:11

Первый заместитель партии "Нур Отан" Бауыржан Байбек призвал граждан Казахстана перестать обвинять во всех грехах экс-президента республики Нурсултана Назарбаева.

Он подчеркнул, что Казахстан под руководством Назарбаева обрел независимость и признание мирового сообщества. По его словам, заслуги первого президента республики достойно оценят в историческом будущем, несмотря на неизбежные ошибки, которые были во время правления Елбасы.

"Обвинять сегодня Нурсултана Назарбаева во всех грехах после ухода с поста главы государства — это низко и не красит отдельных граждан", - цитирует Байбека пресс-служба партии.