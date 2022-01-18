Должников в Казахстане не будут выселять до 20 апреля

18 янв. 12:04

План по стабилизации социально-экономической ситуации в Казахстане, стране, одобренный Кабмином, включает пункт о временном запрете на выселение должников и снос жилья.

План из 51 пункта по разным направлениям экономики представил министр Алибек Куантыров.

"На период до 20 апреля 2022 года вводится временный запрет на проведение исполнительных действий, связанных с выселением, вселением, сносом строений", - сообщил он.

Также в плане есть пункт об отсрочке и приостановке до 1 февраля 2022 года начатых налоговых и таможенных проверок, пересмотр ставок и подходов к утилизационному сбору.

Кроме того, согласно документу, Миннацэкономики обеспечит стабильность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге. Будет разработан план социально-экономического развития для западных регионов республики.