Жительницу Ставрополья уличили в ложной инвалидности

18 янв. 12:02

Полицейские обнаружили мошенничество при оформлении пенсии по инвалидности в Нефтекумском городском округе, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Предварительно установлено, что 44-летняя местная жительница подала в специальное учреждение ложные данные о якобы наличии у нее инвалидности второй группы. На их основании женщина в течение нескольких лет незаконно получила пенсию на сумму порядка 700 тыс рублей.

"Согласно результатам проведенной экспертизы, у фигурантки отсутствуют заболевания, позволяющие признать ее инвалидом", - пояснили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).