Синоптики пообещали крымчанам крещенские морозы

18 янв. 12:00

Предстоящей ночью, в Крещение, с18 на 19 января, а также в течение всего завтрашнего дня в Крыму ожидается морозная погода, - сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Ожидается, что столбики термометра завтра днем, 19 января, опустятся до шести градусов мороза.

"Предстоящей ночью в Крыму будет до 10 градусов мороза, на южном берегу Крыма –до 5 со знаком минус. На Крещение в регионе днем прогнозируется морозная погода, до 6 градусов мороза, временами небольшой снег", - рассказала Любецкая, передает РИА Новости (Крым).

В ночь на 20 января будет еще холоднее - ожидается до 13 градусов мороза, а уже днем резко потеплеет до 5 со знаком плюс.