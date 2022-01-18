Заболеваемость COVID-19 в России продолжает расти

18 янв. 11:50

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 31,2 тыс случая заболевания - максимум с 6 декабря.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 31 252 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 037 (16,1%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 8 342, в Санкт-Петербурге - 4 078, в Московской области - 2 754. В Краснодарском крае новых случаев 715, в Ставропольском крае - 547, в Крыму - 167, в Дагестане - 142, в Чечне - 99, в Кабардино-Балкарии - 80, в Адыгее - 80, в Ингушетии - 75, в Северной Осетии - 74, в Карачаево-Черкесии - 70.

Суточный прирост составил 0,29%, общее число инфицированных в России достигло 10 865 512 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 24 564 человека, за весь период - 9 902 935 человек.

Умерли за сутки 688 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 322 679 человек.