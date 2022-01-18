Грипп и коронавирус принесли твиндемию в Европу

18 янв. 11:44

В Европе наблюдается твиндемия - рост заболеваемости гриппом и коронавирусом одновременно, сообщил эксперт Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Паси Пенттинен.

"Возвращение вируса гриппа может быть началом необыкновенно длительного сезона распространения заболевания, способного продлиться до лета", - цитирует его Reuters.

Сотрудники центра считают, что твиндемия вызвана мягкостью санитарных ограничений, из-за чего широко распространяется и грипп, а также тем, что прошлой зимой заражений гриппом практически не происходило - поэтому вакцины, которые обычно адаптируют ежегодно под циркулирующий штамм, могут оказаться не столь эффективными.

Медики предупреждают, что из-за твиндемии системы здравоохранения понесут чрезмерную нагрузку.