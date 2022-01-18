Чтобы ликвидировать свалку в адыгейском ауле, понадобилось вмешательство прокуратуры

18 янв. 11:44

Прокуратура Тахтамукайского района Адыгеи провела проверку, установив, что на земельном участке, находящемся в собственности местного предприятия в ауле Старобжегокай, находится несанкционированная свалка отходов.

Прокуратура внесла в адрес организации представление, на основании которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, теперь свалка ликвидирована, - передает "АиФ-Адыгея".

По постановлению прокуратуры района к административной ответственности было привлечено юридическое лицо, которому вменялось несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс рублей.