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Пользователи WhatsApp смогут вести творческое общение

Пользователи WhatsApp смогут вести творческое общение

Рисование разными штрихами станет доступно для пользователей известного мессенджера WhatsApp, сообщает сайт WABetainfo.

Отмечается, что в новой бета-версии приложения найдены инструменты для рисования, которые позволят рисовать более толстые линии на фото и видео. Встроенный редактор изображений WhatsApp дополнят новыми карандашами.

Сейчас в приложении можно лишь изменять цвет карандаша. В мессенджере также может появиться встроенный инструмент для размытия снимков. Это позволит скрывать некоторые фрагменты перед отправкой фотографии.

Стоит добавить, что инструменты пока доступны в версии 2.22.3.5 для Android-устройств.

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