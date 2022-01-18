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Алексей Копайгородский прошел ревакцинацию от коронавируса

Алексей Копайгородский прошел ревакцинацию от коронавируса

Глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что получил третью дозу вакцины от коронавируса.

"Сегодня вместе с супругой прошли процедуру ревакцинации. Мы вакцинировались от короновируса в июле прошлого года, и сейчас, спустя полгода, по рекомендации врачей прошли ревакцинацию", - рассказал он.

Ревакцинацию мэр прошел в пункте вакцинации в "МореМолле".

"Обсудили эпидситуацию с медиками, вспышки заболеваемости у нас нет. Но с учетом распространения в России нового штамма "омикрон", необходимо по рекомендациям медиков не откладывать и ревакцинацию", - отметил он.

Копайгородский напомнил, что прививка - одна из самых действенных мер, чтобы обезопасить от заболевания себя и своих близких, а также сформировать коллективный иммунитет.

В Сочи привито около 80% подлежащих вакцинации жителей. Сделать прививку можно в одном из 25 пунктов вакцинации.

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