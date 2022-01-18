Гинцбург: "Спутник V" эффективен против омикрон-штамма на 75%

18 янв. 11:23

Эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" против нового штамма коронавируса "омикрон" составляет около 75%, заявил во вторник директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"В тотальной популяции эффективность вакцины "Спутник V" по отношению к "омикрону" протективная, составляет 75%", - сообщил ученый на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине с международным курсом эндоскопии в гинекологии.

По словам Гинцбурга, люди, прошедшие ревакцинацию "Спутником Лайт", защищены от "омикрона" на 100%.