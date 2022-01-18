Донские ЗАГСы ввели странные ограничения

18 янв. 11:21

Донские власти ввели странные ограничения в в ЗАГСах Ростовской области, следует из опубликованного постановления о порядке проведения церемоний заключения брака в регионе.

И если запреты находиться в помещении в грязной обуви, верхней одежде и с большими сумками пить спиртное и двигать мебель во время торжественных церемоний заключения брака вполне объяснимы, то то, что участникам церемонии нельзя ходить по залу, громко говорить, восклицать и смеяться, вызывает нездоровую настороженность: а это точно о свадьбах?

Также в документе прописано, что желающие вступить в брак могут попросить провести церемонию в торжественной обстановке, выбрав доступные дату и время. Бракосочетание проводится в зале торжественных церемоний, где должны находиться флаг и герб России. Мероприятие предполагает наличие сценария его проведения, - передает РИА Новости.

Несколько смущает и жесткое ограничение по времени церемонии: она должна длиться не более 40 минут, - говорится в документе.

Постановление вступило в силу накануне, в день подписания.