Похитителя снегоболотохода поймали в Краснодаре

18 янв. 11:12

Полицейские раскрыли кражу снегоболотохода, совершенную в Краснодаре. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Кубани.

В дежурную часть отдела обратился местный житель, который рассказал, что оставил снегоболотоход у знакомого на станции техобслуживания для ремонта и сезонного хранения. Через некоторое время транспортное средство исчезло, ущерб составил 1,8 млн рублей.

Правоохранители установили, что к краже причастен сын владельца станции, 33-летнего мужчину задержали и доставили в отдел.

"Установлено, что подозреваемый подыскал покупателя, который вывез снегоболотоход с помощью эвакуатора. Вырученными от продажи денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению", - пояснили в управлении.

Открыто уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ (Кража). С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.