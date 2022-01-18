В Крыму новые назначения

18 янв. 11:02

В правительстве Крыма новые назначения: Никита Тарасов возглавил министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма, - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Сегодня на место уволенных вчера чиновников назначены новые руководители. На должность министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым назначен Никита Сергеевич Тарасов", - сообщил Аксенов в своем телеграм-канале, передает "Интерфакс".

Также назначены руководители Службы автомобильных дорог и "Крымавтодора": первое госучреждение возглавит Максим Тарасов, ранее руководивший одним из департаментов ведомства, а начальником второго госпредприятия стал Максим Демин.

Напомним, Никита Тарасов ранее занимал пост министра строительства и архитектуры Крыма. В министерстве он сменил уволенного накануне Максима Скорина, уволившегося по собственному желанию после полутора лет работы.