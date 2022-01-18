Внедорожник протаранил два припаркованных автомобиля в Карачаево-Черкесии

18 янв. 10:57

ДТП с пострадавшим произошло накануне в Карачаевском районе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

В нем говорится, что на федеральной автодороге "Черкесск-Домбай" водитель Opel Frontera, 56-летний житель Теберды, не справился с управлением и врезался в припаркованные автомашины "Лада Веста" и BMW-316.

"В результате происшествия в лечебное учреждение города Карачаевска госпитализирован водитель автомашины BMW-316 51-летняя жительница аула Джингирик", - пояснили в полиции. ⠀

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины инцидента.