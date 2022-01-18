Вирусолог: большинство россиян заразятся "омикроном" в течение двух недель

18 янв. 10:48

В ближайшие две недели омикрон-штаммом коронавируса будет инфицировано большинство россиян, считает вирусолог Александр Лукашев.

"Если не все заболеют, то, по крайней мере, все, кто не в полной самоизоляции, в ближайшие две недели встретятся с омикрон-штаммом, будут под риском заражения", - уверен он.

"В ближайшие две недели нас ожидает достаточно непростая ситуация, а что будет после этого, загадывать сложно. Мы не знаем, в какой степени омикрон вытеснит другие, более летальные штаммы, как дельта. Мы не знаем, появятся ли новые штаммы после омикрона",- рассказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам Лукашева, ситуация с новым штаммом относительно спокойная из-за его низкой летальности.

Пик новой волны из-за "омикрона" наступит в России быстро, но также быстро пойдет на спад, считает вирусолог. Он предположил, что пик будет достигнут в районе 22-25 января.

По миру "омикрон" распространится через месяц, считает он.

Отметим, 12 января президент Владимир Путин говорил о том, что у России есть пара недель до вспышки "омикрона".