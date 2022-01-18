Кинологу из Алматы вернули служебную собаку, похищенную во время беспорядков

18 янв. 10:46

Во время беспорядков в Алматы сотрудника Нацгвардии Казахстана Рустамбека Байхарашева радикалы лишили служебной собаки.

"Нападавшие ударили меня по голове, в этот момент воспользовались тем, что я был обессилен, отобрали у меня служебную собаку, что была на поводке. Когда я пришел в себя, нашел в себе силы описать преступника. Его сегодня задержали. Благодарю сотрудников полиции", - рассказал Рустамбек в интервью Sputnik Казахстан.

Стоит отметить, что кинолог и его четвероногий друг по кличке Найтс работают вместе уже около года. По его словам, собака очень умная, добрая и дисциплинированная.

Хозяин встретился с овчаркой в полицейском подразделении. Найтс смирно сидел в кабинете оперативников и ожидал Рустамбека.

Подчеркивается, что преступника, укравшего животное, задержали за пределами города. Как заявил глава управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр, собака была на привязи и охраняла участок.

В полиции Алматы задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям, совершенным во время погромов.