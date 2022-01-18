Пассажирка упала под прибывающий поезд в метро Москвы

18 янв. 10:39

Женщина упала на пути на Арбатско-Покровской линии московского метро, об этом сообщается в аккаунте метрополитена в Twitter.

"На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от "Киевской" до "Курской" из-за пассажира на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - сказано в нем.

РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб пишет, что женщина упала на рельсы на станции "Смоленская", ее эвакуировали с путей до прибытия спасателей.

Осведомленный источник "Интерфакса" рассказал, что причиной падения под прибывающий поезд была неосторожность, само ЧП случилось около 09:55.

"Женщина выжила, для ее подъема на платформу снято напряжение контактного рельса", - уточнил он.