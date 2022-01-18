Житель Краснодара обчищал новороссийские автоматы с едой

18 янв. 10:37

Житель Краснодара избрал средством для наживы автоматы с едой в Новороссийске: за два дня из 17 аппаратов он украл более 120 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Преступник открывал автоматы своим ключом, который он не сдал при увольнении с работы три года назад, и похищал деньги из приемного бункера, - передает "АиФ-Юг".

36-летний "гастролер" из Краснодара задержан, в отношении полиция возбудила уголовное дело.

На время следствия он дал подписку о невыезде. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы, - добавили в МВД региона.