В Грузии выявили рекордные 7,5 тыс случаев коронавируса за сутки

18 янв. 10:31

За минувшие сутки в Грузии подтвердился 7 521 случай заражения коронавирусом - это максимум с начала пандемии.

Общее число инфицированных превысили миллион, достигнув 1 006 864 человек.

За последние 24 часа вылечились 3 160 человек, с начала пандемии – 934 667. Умер за сутки 31 пациент, за все время - 14 512.

За сутки в Грузии провели 56 367 тестов, доля инфицированных в общем числе протестированных составила 13,34%.

В карантине находятся 50 человек, в стационарах наблюдаются 4 465, в ковид-гостиницах остаются 2 050 человек.